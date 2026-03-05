Este jueves 5 de marzo de 2026 Daniel Muñoz encendió todas las alarmas en Colombia tras una caída muy fuerte en la victoria de Crystal Palace ante Tottenham. El lateral colombiano salió lesionado y se espera aún un diagnostico oficial, pero en rueda de prensa su DT reveló las primeras impresiones.

Oliver Glasner sorprendió a todos en rueda de prensa y también a Colombia con detalles sobre Daniel Muñoz. El lateral colombiano salió lesionado y con visible dolor en su brazo derecho. No obstante, su clavícula (zona muy delicada) no estaría en riesgo.

“Sí, el hombro. Solo en el hombro por ahora. Tiene el brazo en un cabestrillo y haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero el hombro siempre es complicado. Espero que no sea por mucho tiempo“, confesó el DT en la rueda de prensa.

Con esto, se esperan más análisis de Crystal Palace en las siguientes horas para determinar qué tipo de lesión tiene el colombiano. Si no es nada grave, el jugador podría volver a las canchas para cuando regresa la Premier League el próximo fin de semana.

Daniel Muñoz es una pieza clave en la Selección Colombia y es por eso que todo el país está pendiente de cómo avanza su estado de salud para saber si vuelve o no a competir. A finales de marzo, ‘La Sele’ juega dos amistosos claves para el Mundial.

Los números de Daniel Muñoz en esta temporada

En lo que va de la temporada, Daniel Muñoz ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. El futbolista suma más de 2.700 minutos. Estaba siendo uno de sus mejores años en Europa, pero las lesiones comenzaron a aparecer.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia vuelve a jugar dos amistosos a finales de mes. ‘La Sele’ jugará primero contra Croacia y luego tendrá que enfrentar a Francia a finales de mes. Estos son los últimos amistosos de fecha FIFA, puesto que, antes del Mundial también se programarían 2 encuentros.

