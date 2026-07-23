El sorpresivo nuevo equipo que quiere a 'Bolillo' Gómez

Hernán Darío Gómez podría dejar la Selección de El Salvador para irse a un grande de América, para sorpresa de muchos.

Hernán Darío Gómez podría ser el siguiente entrenador colombiano en dar la sorpresa y cambiar de equipo. Un grande de América estaría analizando al ‘Bolillo’ Gómez para el segundo semestre del año.

Según medios ecuatorianos, Liga de Quito quiere al ‘Bolillo’ Gómez como su nuevo entrenador. La carpeta del DT colombiano ya está en planes del club del vecino país.

Actualmente Hernán Darío Gómez tiene contrato vigente con El Salvador, aunque no cumplió el objetivo de clasificar al Mundial 2026 con los centroamericanos. Su nombre también sonó en su momento para la Selección Colombia.

Hernán Darío Gómez no entrena en Ecuador desde el 2019, cuando regresó al combinado nacional. Su mayor logro fue clasificar a los ecuatorianos a su primer Mundial.

A nivel de clubes, su último equipo fue Águilas Doradas en el 2024, después de eso pasó por la selección de Honduras y El Salvador, con experiencias también en las selecciones de Ecuador, Colombia y Panamá.

Otros candidatos a dirigir a Liga de Quito

Los otros nombres que maneja Liga de Quito son: Gustavo Costas, Rubén Darío Insúa, Juan Ignacio Martínez, Pablo Guede entre otros.

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En resumen