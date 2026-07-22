Manchester United va por seleccionado de Colombia luego del Mundial

Uno de los titulares de la Selección de Colombia podría ser el siguiente en dar el salto a un gigante, con el Manchester United interesado.

La Selección de Colombia cerró el Mundial jugando hasta octavos de final en lo que para muchos fue un torneo irregular, pese a esto hubo algunos jugadores destacados. El Manchester United vio la selección de Néstor Lorenzo y va por uno de sus jugadores.

Medios ingleses dan por hecho que el Manchester United va por John Lucumí del Bologna de Italia. El defensor central es titular en el equipo de la Serie A por lo que piden una oferta considerable.

El precio de salida de Lucumí sería de 22 milones de euros, cifra fácilmente pagable para los ‘red devils’. Desde la propia Premier League podrían haber más interesados.

Ya a inicios de año trascendió que el Manchester City también quería al zaguero central, aunque esto fue por pedido de Pep Guardiola quién ya dejará el equipo tras casi diez años.

Las estadísticas de Jhon Lucumí en el Bologna

Lucumí lleva ocho años en Europa, cuatro años en el GENK de Bélgica y cuatro más en el Bologna. En total lleva más de 140 partidos con el club italiano, con Colombia lleva 35 partidos jugados.

John Lucumí – Selección de Colombia.

Publicidad

En resumen