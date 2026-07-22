Manchester United va por seleccionado de Colombia luego del Mundial

La Selección de Colombia cerró el Mundial jugando hasta octavos de final en lo que para muchos fue un torneo irregular, pese a esto hubo algunos jugadores destacados. El Manchester United vio la selección de Néstor Lorenzo y va por uno de sus jugadores.
Medios ingleses dan por hecho que el Manchester United va por John Lucumí del Bologna de Italia. El defensor central es titular en el equipo de la Serie A por lo que piden una oferta considerable.
El precio de salida de Lucumí sería de 22 milones de euros, cifra fácilmente pagable para los ‘red devils’. Desde la propia Premier League podrían haber más interesados.
Ya a inicios de año trascendió que el Manchester City también quería al zaguero central, aunque esto fue por pedido de Pep Guardiola quién ya dejará el equipo tras casi diez años.
Las estadísticas de Jhon Lucumí en el Bologna
Lucumí lleva ocho años en Europa, cuatro años en el GENK de Bélgica y cuatro más en el Bologna. En total lleva más de 140 partidos con el club italiano, con Colombia lleva 35 partidos jugados.
John Lucumí – Selección de Colombia.
En resumen
- Manchester United tiene en la mira a un referente de la Selección Colombia para reforzar su plantilla de cara a la temporada europea tras la Copa del Mundo 2026.
- El gigante de la Premier League alista una propuesta formal para quedarse con el internacional cafetero, quien despertó el interés del fútbol inglés tras su destacado rendimiento internacional.
- De concretarse el traspaso, el futbolista colombiano daría el gran salto de su carrera al incorporarse a uno de los clubes más prestigiosos del planeta.