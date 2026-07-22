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Los jugadores de la Selección de Colombia que cambiarán de club luego del Mundial 2026

La Selección de Colombia terminó el Mundial 2026 y ahora varios de sus jugadores podrían cambiar de equipo tras el torneo.

Los jugadores de la Selección de Colombia que cambiarán de club luego del Mundial 2026
Los jugadores de la Selección de Colombia que cambiarán de club luego del Mundial 2026

El Mundial 2026 no habrá tenido los resultados esperados para la Selección de Colombia, sin embargo a nivel individual el torneo fue vitrina para muchos jugadores. Luego de la Copa del Mundo al menos diez jugadores del combinado nacional cambiarían de equipo.

De los más mediáticos, James Rodríguez y Daniel Muñoz tienen ofertas europeas, el volante está en planes de la Lazio (y tiene clubes de México y MLS como plan B) mientras que el lateral daría el salto a un grande de Europa de la talla del Chelsea, Manchester United, PSG entre otros.

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En defensa, Davinson Sánchez y John Lucumí suenan para el Inter de Milán y Manchester United respectivamente. Así mismo, la sorpresa del Mundial Gustavo Puerta está listo para dejar la segunda de España para ir a un grande de Europa con el Inter también interesado.

Los hinchas lo piden como titular por encima de James Rodríguez y Juanfer Quintero dejaría River Plate con sondeos de Arabia, México, la MLS y Europa. Finalmente en la delantera, Luis Suárez sonaba para el Arsenal y Liverpool pero al irse sin goles en el Mundial el interés se habría enfriado.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

Según el periodista Kevin Pacheco, el primer rival de la Selección de Colombia para la fecha FIFA de septiembre sería la Selección de Perú. La gestión e iniciativa la habría tenido la ‘Bicolor’ para jugar en Estados Unidos.

Selección de Colombia – Mundial 2026.

Selección de Colombia – Mundial 2026.

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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