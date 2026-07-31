Juan Carlos Osorio recibe millonaria oferta mientras espera a la Selección de Colombia

Juan Carlos Osorio se ofreció a la Selección de Colombia como asistente técnico de Néstor Lorenzo pero ya entró en planes de otro equipo.

Juan Carlos Osorio se ofreció a la Selección de Colombia para ser el asistente técnico de Néstor Lorenzo, y más allá de la verosimilitud de su intención, el entrenador colombiano recibirá una millonaria oferta.

Según el periodista Jesús Barrón, Juan Carlos Osorio está en carpeta como una de las prioridades para Tigres de UANL de México. En el cuadro de Nueva León ganaría millones al año.

En Colombia sonó para el DIM, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, sin embargo no trascendió si hubo ofertas formales. En México su salario ascendería hasta los 2 millones de dólares.

Juan Carlos Osorio dejó el Remo de Brasil en febrero tras solo unos dos meses en el equipo, desde ahí ha estado en análisis de su futuro. Tuvo ofertas incluso para ir al Mundial 2026.

En México, Osorio ha dirigido a la Selección Nacional de México (2015-2018), al Club Puebla (2012) y a los Xolos de Tijuana (2024-2025). En México ganó bronce de la Copa Oro 2015.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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Juan Carlos Osorio – Xolos de Tijuana.

En resumen