Los tres jugadores que dejaría Millonarios en junio

Millonarios piensa en los play offs de la Liga BetPlay pero la directiva y cuerpo técnico también piensan en cambios en la plantilla para el segundo semestre del año. Hay tres jugadores que están en análisis, uno de ellos es casi una salida cantada salvo un cambio excepcional.

David Mackalister Silva, Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado acaban contrato en junio con Millonarios. Según el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, la salida de Cabezas Hurtado es casi un hecho.

En el caso de Mackalister Silva, el jugador vería con buenos ojos la renovación con el equipo de Bogotá, postura que es compartida por el club. De los tres, es el más opcionado a quedarse en Millos.

El comunicador menciona que en el caso de Álex Castro, su continuidad será analizada al final del semestre, por lo que le quedan algunos partidos para convencer a Fabián Bustos.

Sobre posibles contrataciones, Daniel Ruiz regresará a Millonarios tras su préstamo al CSKA de Moscú, de la primera división de Rusia. La continuidad del extremo y volante dependerá de Bustos, con opciones de ser prestado.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Daniel Ruiz – Millonarios 2024.

En resumen