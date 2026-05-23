Con poco más de 1.300 minutos en toda la temporada, Pervis Estupiñán estaría muy cerca de dejar AC Milan.

Pervis Estupiñán no la viene pasando bien en AC Milan y cerró una primera temporada de olvido. El ecuatoriano no tuvo el rendimiento esperado y casi no fue titular en todo el año, por eso ahora después del Mundial lo más probable es que cambie de equipo.

Según la información de Mr. OFFSIDER, es que Pervis Estupiñán cambiará de equipo y hace poco, Daniele Longo reveló que su agente ya analizaba ofertas. El posible regreso a la Premier está presenta y básicamente todo dependería del jugador, porque AC Milan está dispuesto a venderlo.

El club italiano no le encontró los espacios necesarios al futbolista y él tampoco pudo ganarse las oportunidades. Uno de los equipos que más interesados está en su fichaje es el Tottenham, aunque primero deberá salvar la categoría para seguir en la Premier.

Además de Tottenham, otro club que está muy interesado en el futbolista ecuatoriano es Olympique de Marsella. En Francia lo intentaron fichar a finales de la ventana de enero, pero el tiempo no alcanzó, por lo cual, ahora volverían a la carga por él.

Pervis Estupiñán se marcharía de AC Milan. (Foto: GettyImages)

El ex jugador de Brighton dio un paso lógico para lo que venía siendo su carrera, ir a un grande, tras varias buenas temporadas en Brighton. No obstante, los resultados no fueron los esperados y tan irregular viene siendo su año, que podría perder hasta el puesto en la Selección de Ecuador.

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Pervis Estupiñán y sus estadísticas en AC Milán

En toda esta temporada, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias, ha marcado 1 gol y ha dado una asistencia. Apenas suma en cancha 1.303 minutos, mucho menos de lo que venía haciendo en promedio en la Premier.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta la temporada 2030. No obstante, el club italiano está dispuesto a venderlo hasta perdiendo dinero, puesto que, inicialmente pagaron por él, cerca de 20 millones.

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En síntesis:

Pervis Estupiñán dejaría el AC Milan tras una temporada con poca continuidad, en la que apenas sumó 1.303 minutos en cancha.

dejaría el tras una temporada con poca continuidad, en la que apenas sumó 1.303 minutos en cancha. Tottenham y Olympique de Marsella son los clubes interesados en fichar al lateral izquierdo ecuatoriano después del Mundial 2026.

son los clubes interesados en fichar al lateral izquierdo ecuatoriano después del Mundial 2026. Un gol y una asistencia en 22 partidos fueron sus registros en Italia, equipo con el que tiene contrato vigente hasta 2030.