Rumba, baile y especulaciones. Descubre quién es el histórico exjugador de la Selección con el que Melissa Martínez apareció muy pegadita.

Melissa Martínez y Faustino ‘El Tino’ Asprilla pasaron de tener una relación laboral a una amistad por los casi seis años que llevan trabajando juntos en ESPN. Incluso, la periodista fue a la fiesta de cumpleaños del exjugador y se le vio pegadita a un exfutbolista de la Selección Colombia. ¡Oh, oh!

Con un video publicado en su cuenta de Instagram que llegó a más de 4 millones de reproducciones, Martínez sorprendió a Asprilla con una visita a la casa de la leyenda del fútbol colombiano que tuvo un regalo incluido y un pedido de ‘El Tino’ que la sacó corriendo entre risas.

“Quiero confesarles algo, cuando lo conocí a Faustino me caía mal porque decía ese tipo siempre mujeres, siempre un caballo, siempre una cosa, pero cuando los conoces y te das cuenta que es un niño grande logras tenerle un cariño grande porque se lo merece”, confesó Melissa Martínez antes de ser vista junto a un exjugador de la Selección Colombia.

Melissa Martínez, pegadita a un exjugador de la Selección Colombia

Faustino Asprilla decidió organizar un asado con partido de fútbol para celebrar su cumpleaños número 57 y, como era de esperarse, Martínez estuvo de invitada. Melissa hizo la respectiva publicación sobre la celebración y en una de las fotos apareció pegadita a un exjugador de la Seleccion Colombia. ¿De quién se trata? De Harold Lozano.

Melissa con Harold Lozano. (Foto: IG)

Harold Lozano jugó dos Mundiales con la Selección Colombia y anotó gol

Aunque no llegó a los 50 partidos con la Selección Colombia, registró 48, Harold Lozano jugó dos mundiales con la ‘Tricolor’ (1994 y 1998), y anotó un gol contra Suiza en el Grupo A del Mundial de Estados Unidos 1994.

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