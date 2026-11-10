‘El Tino’ Asprilla sacó corriendo a Melissa Martínez de su casa por el regalo de cumpleaños que él le pidió

Fue tan grande en el fútbol que hasta se da el lujo de celebrar su cumpleaños dos días. Faustino ‘El Tino’ Asprilla estuvo de cumpleaños y la periodista Melissa Martínez decidió llegarle a la casa para saludarlo y terminó corriendo luego de que el exjugador le dijera lo que quería de regalo.

‘El Tino’ Asprilla cada año cuenta la anecdota que su papá Diego Asprilla espero un día para ir a registrarlo. Por este motivo, su cumpleaños es el 9 de noviembre, pero también lo celebra el 10 del mismo mes. Martínez se hizo presente el día que era.

“Hoy (9 de noviembre) cumple años Faustino, voy para su casa antes de llegar al canal (ESPN). Quiero confesarles algo, cuando lo conocí a Faustino me caía mal porque decía ese tipo siempre mujeres, siempre un caballo, siempre una cosa, pero cuando los conoces y te das cuenta que es un niño grande logras tenerle un cariño grande porque se lo merece”, empezó diciendo Melissa Martínez sobre Asprilla.

‘El Tino’ Asprilla pidió esto de cumpleaños con Melissa Martínez en su casa

El Tino y Melissa Martínez. (Foto: IG)

Martínez empezó hacerle varias preguntas a ‘El Tino’ Asprilla sobre su cumpleaños, y cuándo le preguntó qué iba a pedir como regalo, el exjugador de la Selección Colombia se puso picante, la miró a los ojos y le dijo: “Carne”. La periodista de ESPN, literalmente, salió entre risas corriendo de la escena. ¡Video!

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‘El Tino’ Asprilla reveló el mejor regalo que él mismo se dio

“Me dí un reglao en Italia un día, el Ferrari. En ese Ferrari iba con una vieja así abrazado como anda uno aquí en Colombia, pero allá no se puede, y en una de esas el carro iba como cambiando de carril, y la gente llamó a la Policía. Los policias me vieron que era yo y me dijeron que tenía que llamar a un amigo”, le confesó Faustino ‘El Tino’ Asprilla a Melissa Martínez.

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