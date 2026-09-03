Juan Guillermo Cuadrado rechazó millones y espera una oferta de esta Liga: ¿más cerca del DIM?

Juan Guillermo Cuadrado sonó en varias ocasiones para regresar al DIM y también protagonizó algunos rumores en el mercado. Lo cierto es que el jugador colombiano se ha quedado sin equipo y el mercado en las principales Ligas ya cerró en Europa.
De acuerdo a la información de Alexis Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado acabó rechazando la oferta de un equipo de Arabia Saudita y otro Qatar para seguir jugando. Estos clubes representaban para el jugador colombiano un sueldo de 3 millones de dólares por 2 años de contrato.
¿Quiere jugar en el DIM?
Por otro lado, desde Colombia han revelado que el DIM lo sigue esperando a Juan Guillermo Cuadrado. El equipo colombiano está interesado en hacer un movimiento por su canterano, no obstante, es el mismo futbolista el que ha detenido la operación.
Juan Guillermo Cuadrado jugó en Italia en la última temporada. (Foto: GettyImages)
Las ofertas que espera Juan Guillermo Cuadrado
Rodríguez también detalló que la mirada de Juan Guillermo Cuadrado estaría apuntando a jugar en equipos de las Ligas México, Estados Unidos y hasta Brasil. Estos son los campeonatos que le interesan al jugador colombiano para vivir un nuevo reto.
El valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado
Ahora mismo, Juan Guillermo Cuadrado tiene un valor de mercado de 800 mil euros, de acuerdo a Transfermarkt. No obstante, el jugador está sin equipo y cualquier equipo que lo quiera fichar podrá hacer un movimiento por el jugador y solo acordar su salario.
Encuesta¿Debe el DIM seguir esperando a Juan Guillermo Cuadrado?
¿Debe el DIM seguir esperando a Juan Guillermo Cuadrado?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Juan Guillermo Cuadrado rechazó ofertas de 3 millones de dólares de Arabia y Qatar.
- 800 mil euros es el valor de mercado actual de Juan Guillermo Cuadrado.
- DIM, México, EE. UU. y Brasil son las opciones que contempla Juan Guillermo Cuadrado.