Bombazo de última hora: Jackson Martínez podría firmar con un grande de Colombia en las próximas horas

Jackson Martínez podría tener un “último baile” en el fútbol colombiano y acabar regresando a un nuevo equipo grande del país en las siguientes horas. El delantero se sumaría a los grandes bombazos del mercado que vienen armando James Rodríguez y otros.

De acuerdo a la información de Santiago Aristizábal, las negociaciones entre Jackson Martínez y el DIM están llegando a buen puerto y están muy avanzadas. Habría mucha confianza a la interna del club de poder concretar este nuevo bombazo, tras lo que fue la llegada de Juan Fernando Quintero.

La última decisión estaría en manos de Jackson, quien es el que debe decidir si regresa al fútbol profesional para jugar con el DIM o no. El goleador ya tiene la oferta sobre la mesa y son horas claves, puesto que, el mercado también está por cerrar.

Amaranto Perea ha dado luz verde para llegada de Jackson y el DIM podría juntar una dupla propia de la Selección Colombia con Jackson Martínez y también con Juan Fernando Quintero. El ‘Poderoso’ quiere volver a pelear en lo más alto del campeonato local.

Para Martínez sería un regreso total al fútbol colombiano, puesto que, el delantero no juega un partido profesional desde el 2020, cuando se informó de un retiro. Sin embargo, el jugador se ha mantenido activo y puede aprovechar esta oportunidad.

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¿Cuándo jugó por última vez de manera profesional Jackson Martínez?

El último equipo de Jackson Martínez fue el Portimonense de Portugal en 2020. Desde entonces no registra un club profesional en su carrera, e incluso se hablaba de que el delantero estaba retirado ya.

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