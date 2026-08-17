Sorpresa: Juan Guillermo Cuadrado rechazó al DIM y lo busca un histórico de Argentina

Juan Guillermo Cuadrado sigue sin tener equipo y en medio de todos los rumores se confirmó que el delantero colombiano acabó rechazando a un club que lo busca para futuro. El delantero no seguirá en Europa y ahora mismo su futuro tampoco estaría en Colombia.

El presidente del DIM confirmó que Juan Guillermo Cuadrado le dijo “no” al equipo ‘De La Montaña’. El extremo colombiano no regresaría al fútbol local, puesto que, él mismo aclaró que piensa que no es el momento de volver al Deportivo Independiente Medellín.

Daniel Ossa, presidente del Deportivo Independiente Medellín, confirmó que buscaron a Juan Guillermo Cuadrado para un posible fichaje, pero el histórico les dijo que no. “Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica y me dijo: ‘Panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no“, reveló el directivo.

Con esto se descarta cualquier regreso de Cuadrado a jugar en un equipo Colombia, puesto que, se ve que el jugador sigue visualizando la posibilidad de jugar en el extranjero. De momento, Brasil, Argentina y la MLS serían los destinos más fuertes para el jugador.

Cuadrado interesa a un equipo de Argentina

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Juan Guillermo Cuadrado se ha metido en planes de Rosario Central como su nuevo fichaje. El colombiano de ya 38 años puede dar ese gran salto y jugar en uno de los equipos históricos de Argentina.

Juan Guillermo Cuadrado dejaría Europa. (Foto: GettyImages)

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Cuadrado lleva una larga etapa en Europa y por eso se especuló con su regreso al DIM, además, el club viene haciendo bien las cosas en el mercado de fichajes, donde recién contrató a Juan Fernando Quintero como su jugador. Ahora tendrán que seguir buscando en el mercado.

El valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado

Ahora mismo el valor de mercado de Juan Guillermo Cuadrado es de 800 mil euros, el colombiano ya pasó su mejor momento y ahora libre en el mercado se tendría que solo negociar su sueldo.

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Datos clave:

Juan Guillermo Cuadrado rechazó la oferta para fichar por el Deportivo Independiente Medellín .

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de Argentina analiza el fichaje del colombiano . 800 mil euros es el valor de mercado actual de Juan Guillermo Cuadrado.