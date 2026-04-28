El nuevo salario que tendrá Richard Ríos en Europa

Todo parece indicar que Richard Ríos está listo para dejar el Benfica de Portugal y dar el salto a un gigante de Europa luego del Mundial 2026 con la Selección de Colombia. El volante tiene varias ofertas y tiene asegurado una fortuna como salario.

Richard Ríos actualmente gana 3 millones de euros como salario en Portugal, e independientemente si decide irse al Manchester United o al Napoli de Italia, cobrará cerca de 7 millones de euros al año.

El volante colombiano cumplió dos temporadas con el Benfica y ahora iría a una liga más competitiva. En el caso del Napoli, Richard Ríos es de las prioridades del volante ecuatoriano.

Richard Ríos podría despertar el interés de otro gigante de Europa si realiza un gran Mundial 2026. Hace semanas también empezó a sonar para el Inter de Milán.

Richard Ríos fue comprado por cerca de 25 millones de dólares desde el Palmeiras de Brasil, por lo que el Benfica podría venderlo por casi el doble de lo invertido.

Los números de Richard Ríos en Benfica

En toda esta temporada, entre todas las competencias que jugó Benfica, Richard Ríos alcanzó a jugar un total de 42 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 5 goles y ha dado 5 asistencias. Suma en cancha poco más de 3.000 minutos, siendo muy regular.

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Richard Ríos – Selección Colombia. Foto: Getty

En resumen