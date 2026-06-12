Corea del Sur ganó y golpea a Ecuador en el ranking FIFA

La Selección de Corea del Suro remontó en su partido inaugural del Mundial 2026 y escaló en el ranking FIFA, desplazando a Ecuador.

La Selección de Corea remontó en su jornada de apertura contra Républica Checa y se llevó la victoria 2-1, y como ‘daño colateral’, afectó a la Selección de Ecuador en el ranking FIFA.

Los surcoreanos escalaron al puesto 22 de la tabla de selecciones, desplazando a la Selección de Ecuador al puesto 24. En la casilla 23 quedó Turquía, también desplazada por los asiáticos.

La Selección de Ecuador deberá ganar su partido contra Costa de Marfil para recuperar el puesto 23 y también escalar puestos más arriba. El top lo sigue liderando Argentina, seguido por España y Francia.

Ecuador tiene la oportunidad de acercarse e incluso entrar al top 20, por ejemplo en el puesto 21 está Dinamarca, una de las selecciones que no clasificó a la Copa del Mundo.

El once de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya tiene listo su once para jugar en la Copa del Mundo y sería el siguiente:

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Galíndez

Alan Franco

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda (Nilson Angulo)

Enner Valencia

En resumen