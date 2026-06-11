El valor en el mercado durante el Mundial 2026: Quién vale más, Luis Díaz o Julián Quiñones

¿El talento en la élite europea aplasta a los petrodólares? Conoce quién vale más en el mercado entre Luis Díaz y Julián Quiñones hoy.

La pelota empezó a rodar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y una de las grandes figuras de la primera jornada fue Julián Quiñones. Así que no hubo un mejor momento para comparar su valor en el mercado con lo que vale la estrella de la Selección Colombia, Luis Díaz.

Quiñones solo necesitó de nueve minutos para convertirse en el primer jugador colombiano que marca un gol en un Mundial representando a otro país. El delantero abrió el marcador de la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica y justifica el valor de doble dígito que tiene en el mercado.

Luis Díaz va a jugar su primer Mundial cuando el balón empiece a rodar desde las 9:00 P.M. del miércoles 17 de junio. La Selección Colombia enfrenta a Uzbekistán y el jugador más valioso de la ‘Tricolor’ es ‘Lucho’. ¿Supera a Julián Quiñones? La respuesta es contundente.

La abismal diferencia de valores entre Luis Díaz o Julián Quiñones

Díaz y Quiñones están en su primer Mundial. (Foto: Getty Images)

El portal experto ‘Transfermarkt’ dictó sentencia. Durante el Mundial 2026, Luis Díaz tiene un valor en el mercado de 70 millones de euros. Esto quiere decir que ‘Lucho’ vale 56 millones más que Julián Quiñones, ya que al colombo-mexicano lo tienen avaluado en 14 millones de euros.

Julián Quiñones sí jugó en la Selección Colombia y así le fue

Ante la duda de si Julián Quiñones llegó a jugar en la Selección Colombia antes de marcar el primer gol de México en el Mundial 2026, la respuesta es sí. El delantero jugó ocho partidos con la Selección Colombia Sub-20 y cinco encuentros con la categoría Sub-21. Marcó cuatro goles y fue campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018.

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