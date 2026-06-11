Mientras se inauguraba el Mundial 2026, Real Madrid cerró los fichajes de José Mourinho y Bernardo Silva

Real Madrid fue tendencia durante el duelo inaugural del Mundial 2026 entre México vs. Sudáfrica ya que confirmaron a su nuevo DT y están a nada de anunciar un refuerzo.

Si bien la noticia del día tuvo que ver con el tan esperado estreno del Mundial 2026 que tuvo lugar en el mítico Estadio Azteca en el duelo entre México vs. Sudáfrica, fue Real Madrid quien también generó un enorme interés durante las últimas horas ya que empezó a evidenciar que viene pensando en la siguiente temporada con el arribo de dos protagonistas más que relevantes.

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”; informó Real Madrid.

Es así que José Mourinho regresa a Real Madrid luego de 13 años y tras su más reciente estadía en Benfica de Portugal. Ahora, no es la única novedad ya que el reconocido comunicador italiano Fabrizio Romano reveló el día de hoy que Bernardo Silva tiene todo cerrado para convertirse en el primer refuerzo merengue luego de su prolongada etapa y muy exitosa en Manchester City.

“¡Bernardo Silva al Real Madrid, allá vamos! Acuerdo cerrado y contrato aprobado. Contrato de dos años más opción a uno más. El Madrid cerró el trato rápidamente hace 36 horas. Mourinho quería a Bernardo, él dice que sí y las negociaciones avanzadas reveladas hoy están 100% confirmadas“; fue la publicación de Fabrizio Romano a través de ‘X’ y vaya que genera tendencia.

Fuente: @FabrizioRomano

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Las novedades que se avecinan muy pronto en el Real Madrid de José Mourinho

Hoy que ya se confirmó el regreso de José Mourinho a Real Madrid, las más recientes novedades e informaciones que circulaban en el ámbito internacional respecto a salidas de algunos jugadores empieza a tomar mayor relevancia. Teniendo en cuenta que Florentino Pérez ya había avanzando en el acuerdo con el estratega portugués antes de ser reelegido como presidente, existe el escenario de que varios protagonistas puedan dar un paso al costado.

Entre los nombres en cuestión tenemos a Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Fran García, Dani Ceballos y Franco Mastantuono. La particularidad en esta lista es que todos los jugadores no tuvieron una temporada tan regular y por ende es que José Mourinho analizaría el arribo de fichajes para potenciar la plantilla. Este es el caso de un Bernardo Silva que está a nada ser anunciado, así que se esperan más noticias respecto al nuevo equipo merengue.

Fuente: @theMadridZone

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