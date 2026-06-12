Jhon Durán no fue al Mundial con la Selección Colombia pero ya tendría nuevo equipo

El extremo colombiano Jhon Durán sigue sin encontrar equipo en la para del Mundial 2026 pero ya hay un nuevo interesado.

Al ser excluido de la Selección Colombia para la lista del Mundial 2026, ahora Jhon Durán está enfocado de lleno en encontrar nuevo club. Las opciones en Turquía quedaron descartadas pero hay un equipo que lo quiere.

Según el periodista Alfredo Pedulla, la SS Lazio de Italia quiere a Jhon Durán para la siguiente temporada europea. El cuadro italiano habría hecho las averiguaciones para un préstamo desde el Al Nassr.

El Galatasaray lo quería y ya había un acuerdo salarial y de traspaso, sin embargo el entrenador del club turco frenó en seco la operación. Jhon Durán fue comprado por el Al Nassr en 21 millones de dólares.

La lógica indicaba que Durán sea uno de los convocados de la Selección Colombia, sin embargo en medio de críticas en sus clubes y supuestos roces con sus compañeros, quedó fuera.

El Fenerbahce y Zenit lo tuvieron un semestre cada uno la temporada pasada sin embargo ninguno renovó el préstamo. Con ambos salió campeón aunque con un rol secundario.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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Jhon Durán – Fenerbahce

En resumen