Última hora: el equipo que podría “quedarse” con Kendry Páez en pleno Mundial 2026

Sorpresiva noticia con Kendry Páez a poco del debut del Mundial 2026. El ecuatoriano podría no seguir en River.

Kendry Páez llegó al Mundial 2026 como jugador de River Plate, pero el jugador ecuatoriano podría no regresar a jugar con el gigante argentino después de la Copa del Mundo. Su presente y escasos minutos ahora confirman que podría regresar a Chelsea.

Según reveló Germán Balcarce, Kendry Páez podría ser “repescado” en cualquier momento del mes de julio por Chelsea. El club dueño de su pase mantenía una cláusula por si el ecuatoriano no jugaba el 50% de los minutos en el semestre, y finalmente no los jugó.

De acuerdo a la información de Balcarce el ecuatoriano apenas sumó 464 minutos sobre un posible 2.100. Esto ejemplifica como el tricolor no entró en planes de Coudet, que ya a final de temporada plenamente lo dejaba fuera de las convocatorias.

Si finalmente Chelsea lo repesca durante es Mundial será para volverlo a ceder como ya hizo en dos ocasiones anteriores. El ecuatoriano no entra en planes del gigante inglés, que incluso a River se lo había prestado hasta mediados de la temporada 2027. Y da la sensación de que si completaba los minutos o partidos tampoco tendría fácil quedarse en River, porque Coudet no contaría con él.

Kendry Páez no se quedaría en River. (Foto: GettyImages)

En River también están pasando por una profunda etapa de rearmado de la plantilla, hace pocas semanas, el presidente del club confirmó que se darían 15 salidas. Páez sin minutos con Coudet y estando a préstamo, lo más probable es que se acabe marchando.

Publicidad

Las estadísticas de Kendry Páez en esta temporada

Kendry Páez ha jugado con River Plate un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencias en los 461 minutos anteriormente detallados. De los últimos 4 partidos del campeonato argentino, Coudet lo dejó afuera en 2.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Ahora mismo, Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta 2033 y salvo una venta o que el ecuatoriano recupere ese nivel que lo hizo ser de los mejores del continente, lo más probable es que siga en diferentes préstamos en esta temporada.

Encuesta¿Qué debe hacer Kendry Páez? ¿Qué debe hacer Kendry Páez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Chelsea analiza aplicar una cláusula de “repesca” en julio para retirar a Kendry Páez de River Plate debido a que no cumplió con el 50% de los minutos estipulados.

analiza aplicar una cláusula de “repesca” en julio para retirar a de River Plate debido a que no cumplió con el 50% de los minutos estipulados. El futbolista ecuatoriano apenas sumó 464 minutos en 14 partidos bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet durante el semestre en Argentina.

bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet durante el semestre en Argentina. En caso de concretarse su salida del conjunto millonario, el club inglés buscaría cederlo a préstamo nuevamente, manteniendo su contrato vigente hasta 2033.