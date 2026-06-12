Lukaku, Camavinga y Kolo Muani: el equipazo que podría haber tenido Congo para el Mundial 2026

Jugadores como Lukaku, Camavinga y Kolo Muani tienen raíces en el país que se medirá con Colombia en la segunda fecha.

La Selección de Congo supondrá uno de los primeros oponentes de Colombia en esta Copa del Mundo. Un equipo que regresa al máximo torneo de la FIFA tras varias décadas de esa ausencia y que no escapa de una realidad donde el fútbol africano ha perdido buena parte de sus talentos a manos de Europa. Si tuvieran a todos sus cracks del viejo continente, contarían con un auténtico equipazo.

El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ya sabe que tendrá que medirse con una camada histórica para el país. Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Meschak Elia, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku; Yoane Wissa; y Cedric Bakambu lideran a una nación plagada de talento en campeonatos como la Premier League, pero que contarían incluso con más ayuda para sus compromisos ante Colombia, Uzbekistán y Portugal si es que no hubieran perdido a buena parte de sus hijos por el viejo continente.

Romelu Lukaku, Eduardo Camavinga o Randal Kolo Muani son apenas los primeros nombres de peso que juegan para selecciones europeas teniendo raíces congoleñas. Los internacionales tanto de Francia como de Bélgica tienen a sus familiares ligados a una nación que pretende dar la sorpresa en la Copa del Mundo del año 2026. Pero no son los únicos.

También aparecen apellidos de la talla de Youri Tielemans, Christopher Nkunku y Michy Batshuayi. Jugadores a los cuales incluso ya hemos visto en la Copa del Mundo a lo largo de la última década y que han levantado títulos de todo tipo en el viejo continente. Ninguno eligió a una Selección de Congo que se prepara para una Copa del Mundo histórica.

Tielemans, otro crack que pudo haber jugado para Congo en este Mundial: GETTY

El equipo africano ya llegó a territorio estadounidense después de semanas llenas de incertidumbre. Recordemos que se dieron diferentes brotes de ébola en el país que llegaron incluso a poner en tela de juicio el desplazamiento de las delegaciones a territorio norteamericano. Tras realizar una burbuja sanitaria de 21 días en Bélgica, ya se encuentran en el norte de nuestro continente. Podrían haber tenido a todas estas figuras de no ser por la nueva realidad del fútbol internacional.

Publicidad

Colombia pudo tener a Quiñones o Mosquera

Que nadie piense que esto es solamente un tema de africanos y europeos. No ocurrirá por los mismos motivos, pero tampoco Colombia es ajena a una realidad donde retener talento se hace difícil a manos del resto del planeta. El reciente caso de Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal, es ejemplo de lo que se encuentra en juego entre todas las federaciones internacionales.

Incluso el equipo de Néstor Lorenzo, con otra hoja de ruta, podría haber tenido al anotador del primer gol de esta Copa del Mundo. Julián Quiñones defiende los intereses de México desde hace un par de años y ha sido una de las figuras del campeonato de Arabia Saudita. Ambos, reiteramos, en otro contexto, podrían haberse medido ante equipos como Congo durante la primera fase del certamen.

Datos claves

La selección de Congo será rival de Colombia, Uzbekistán y Portugal en la Copa del Mundo.

será rival de Colombia, Uzbekistán y Portugal en la Copa del Mundo. Los futbolistas Romelu Lukaku , Eduardo Camavinga y Kolo Muani poseen raíces familiares congoleñas.

, Eduardo Camavinga y Kolo Muani poseen raíces familiares congoleñas. La delegación de Congo realizó una burbuja sanitaria de 21 días en Bélgica por ébola.