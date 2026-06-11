¿Por qué hay pausa comercial en medio de los partidos del Mundial 2026?

La inauguración entre México vs. Sudáfrica tuvo una llamativa secuencia que generó tendencia en el Mundial 2026. Se trató de una tanda de comerciales en pleno duelo que cortó totalmente la transmisión.

Además de que el partido entre México y Sudáfrica sirviera para darle inicio al Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca, durante el duelo se vivió una muy llamativa secuencia que claramente sorprendió a todos los hinchas. Hablamos de una situación que se ya conocía desde la previa, pero que sin duda alguna faltaba apreciar en vivo y en directo para ver cómo se iba a dar.

La pausa de rehidratación a mitad del primer tiempo del encuentro entre México vs. Sudáfrica tuvo consigo el regreso de los jugadores a sus respectivos banquillos para justamente refrescarse y atenter indicaciones de los comandos técnicos. Ahora, lo nuevo en este Mundial 2026 es que dicho espacio fue tomado para una tanda comercial de buena duración y que cortó la transmisión como tal.

🚨 TENIAN TODO PLANEADO



La FIFA permitirá PUBLICIDAD en el Cooling Break en el medio del partido.😳🖥️



Se perderán las imágenes del campo de juego unos segundos. pic.twitter.com/dhrpWe7Tvz — Expe (@Expefutbol) June 11, 2026

Si bien durante las presentes ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya se había conocido de esta nueva medida por parte de Conmebol, ahora la FIFA emplea dicha modalidad con una mayor atención en la representación de marcas. La transmisión oficial del Mundial 2026 se paralizó durante la pausa de rehidratación y tampoco se pudo escuchar a los técnicos.

📺 Los canales que emiten el partido inaugural en Argentina 🇦🇷 (Telefe, DSports y Disney+) colocaron tanda comercial a pantalla completa durante la primera pausa de hidratación del Mundial 2026.



📌 Esta situación también se replicó en canales de otros países de nuestro… https://t.co/vsIzP5bV9I pic.twitter.com/iXbAXGHlts — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) June 11, 2026

Las reacciones en redes sociales sobre la pausa de rehidratación en el Mundial 2026

Así como el día de hoy se dio la tan famosa pausa de rehidratación durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca, está clarísimo que todos los duelos de la competición tendrán esta misma modalidad durante la mitad de cada uno de los tiempos. Es así que distintos seguidores en redes sociales muestran una opinión muy contundente con mensajes totalmente en contra de las nuevas normativas desde FIFA.

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“Un despropósito total en la trasmisión del primer partido del Mundial 2026. Pasan comerciales en el cooling break del México vs. Sudáfrica. Están matando el fútbol. A nadie le interesa sus pautas comerciales” y “Ya tenemos la gran novedad de las transmisiones del Mundial 2026: una tanda completa en el cooling break. Cada vez más parecido al sistema de cuartos de otros deportes como el básquet“; se puede apreciar en distintos comentarios a través de ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

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