El DT ya tendría claro qué hacer con esta posición en el once de Ecuador para el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador está muy cerca de debutar en el Mundial contra la Selección de Costa de Marfil. ‘La Tri’ jugará un partido clave para lo que quiere en todo el grupo, y ahora se revela que Beccacece ya tendría una nueva decisión en el once.

El once de Ecuador ante Costa de Marfil

Según la información de Mr.OFFSIDER, Alan Franco se perfila para ser titular en este partido mundialista. Además, Beccacece optaría por una línea de 4 en la defensa y no probaría la línea de 3:

Hernán Galíndez

Alan Franco

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Enner Valencia

La otra gran duda pasa por Alan Minda o Nilson Angulo, pero por actualidad se espera que el titular sea Minda, que viene jugando más, mientras que Nilson estuvo lesionado y apenas fue sumando minutos en la cancha a finales del mes de mayo.

Hay un gran ambiente en la Selección de Ecuador para este partido contra Costa de Marfil y en el equipo también hay grandes “esperanzas” de cumplir con los pronósticos y hacer una buena Copa del Mundo. Se busca mejorar lo que se hizo en 2006, donde se llegó hasta octavos.

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¿A qué hora juega Ecuador contra Costa de Marfil y qué canal pasa el partido?

El partido de Ecuador contra Costa de Marfil comenzará desde las 18H00 de este domingo, 14 de junio de 2026. El partido se podrá ver por:

DSports y DGO

Teleamazonas

Disney+ Premium

Paramount+

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En síntesis:

El director técnico Sebastián Beccacece se inclinaría por utilizar una línea de 4 defensores en lugar de una línea de 3 para el partido de debut.

en lugar de una línea de 3 para el partido de debut. Alan Franco se perfila como titular en el esquema inicial, mientras que Alan Minda le ganaría la pulseada a Nilson Angulo en el ataque debido a su mayor regularidad.

se perfila como titular en el esquema inicial, mientras que le ganaría la pulseada a Nilson Angulo en el ataque debido a su mayor regularidad. El encuentro clave frente a Costa de Marfil se disputará este domingo 14 de junio a las 18H00 (hora de Ecuador).