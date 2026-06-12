Canadá sufrió la sensible baja por lesión de Alphonso Davies. Los anfitriones esperan que su estrella llegue a los duelos ante Suiza y Catar.

Todo listo para el estreno de Canadá en el Mundial 2026. Los anfitriones enfrentarán este viernes a Bosnia Herzegovina en el arranque del Grupo B de la Copa del Mundo, sin embargo lo harán con una sensible ausencia: Alphonso Davies, capitán y principal estrella del conjunto norteamericano, no estará disponible para el duelo ante los balcánicos en Toronto.

La ausencia del lateral del Bayern Múnich se explica por una lesión muscular que arrastra desde mediados de mayo. Davies sufrió una rotura en la parte posterior de su muslo izquierdo durante la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain.

Pese a los esfuerzos realizados para acelerar su recuperación, el futbolista no alcanzó a estar en condiciones para el debut mundialista de los canadienses ante Bosnia.

Los constantes problemas físicos impidieron que Alphonso Davies estuviera en el debut de Canadá (Getty Images).

El técnico Jesse Marsch confirmó la situación en conferencia de prensa y entregó una alentadora actualización sobre el estado físico de la estrella canadiense: “Alphonso Davies todavía no está listo para hacerse presente en un partido oficial. Ha venido mejorando notablemente en los últimos entrenamientos y creemos firmemente que podrá regresar a las canchas en los próximos días”, señaló el seleccionador canadiense.

La baja de Davies para el estreno mundialista evidencia los constantes problemas físicos que han marcado su último ciclo con la selección canadiense. Las lesiones se han transformado en un verdadero dolor de cabeza para Davies, quien apenas ha participado en dos de los últimos 21 partidos disputados por Canadá.

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De esta manera, Canadá deberá afrontar su primer desafío en la Copa del Mundo sin uno de sus jugadores más determinantes, aunque mantiene la esperanza de recuperar a Davies para los próximos compromisos de la fase de grupos donde enfrentarán a Suiza y Catar.

En síntesis…