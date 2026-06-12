Los primeros fichajes que pidió Reinaldo Rueda para Atlético Nacional

Atlético Nacional está cerca de concretar el regreso de Reinaldo Rueda como su entrenador. tanto es la fuerza del rumor de la vuelta del DT colombiano, que ya hasta revelan los primeros fichajes pedidos.
Según medios locales, Franco Armani y Stefan Medina son los dos primeros nombres que Rueda le habría pedido a la directiva. El ‘Verdolaga’ aún no hace oficial la salida de Diego Arias, pero la decisión fue tomada tras la goleada ante Junior en la final de ida.
El arquero argentino ha perdido espacio en River Plate y antes de su retiro podría regresar al club donde es ídolo y ganó varios títulos, especialmente la Copa Libertadores.
Stefan Medina, defensor central de CF Monterrey es el otro pedido de Rueda, el colombiano jugó cinco temporadas en Atlético Nacional antes de ir a México, ganando siete títulos nacionales.
Los jugadores que finalizan contrato, no serían renovados por lo que Edwin Cardona, Dayron Asprilla, César Haydar, Juan Francisco Bauza se suman a David Ospina como las salidas del equipo.
Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional
Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.
Franco Armani – Atlético Nacional.
En resumen
- Reinaldo Rueda se encuentra a un paso de concretar su regreso como director técnico de Atlético Nacional en reemplazo de Diego Arias.
- De cara a su nuevo ciclo, el estratega colombiano solicitó a la directiva los fichajes de dos viejos conocidos e ídolos de la institución: Franco Armani (River Plate) y Stefan Medina (Monterrey).
- Estas incorporaciones coinciden con una profunda limpieza en el plantel verdolaga, que incluye las salidas de David Ospina, Edwin Cardona, Dayron Asprilla, César Haydar y Juan Francisco Bauza.