Los primeros fichajes que pidió Reinaldo Rueda para Atlético Nacional

Reinaldo Rueda está cerca de volver a ser el entrenador de Atlético Nacional y ahora ya revelan los primeros fichajes que pidió.

Atlético Nacional está cerca de concretar el regreso de Reinaldo Rueda como su entrenador. tanto es la fuerza del rumor de la vuelta del DT colombiano, que ya hasta revelan los primeros fichajes pedidos.

Según medios locales, Franco Armani y Stefan Medina son los dos primeros nombres que Rueda le habría pedido a la directiva. El ‘Verdolaga’ aún no hace oficial la salida de Diego Arias, pero la decisión fue tomada tras la goleada ante Junior en la final de ida.

El arquero argentino ha perdido espacio en River Plate y antes de su retiro podría regresar al club donde es ídolo y ganó varios títulos, especialmente la Copa Libertadores.

Stefan Medina, defensor central de CF Monterrey es el otro pedido de Rueda, el colombiano jugó cinco temporadas en Atlético Nacional antes de ir a México, ganando siete títulos nacionales.

Los jugadores que finalizan contrato, no serían renovados por lo que Edwin Cardona, Dayron Asprilla, César Haydar, Juan Francisco Bauza se suman a David Ospina como las salidas del equipo.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

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Franco Armani – Atlético Nacional.

En resumen