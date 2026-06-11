Wilton Sampaio quiso hablar en inglés y protagonizó un bochorno en el Mundial 2026: ¡No se le entendió nada!

El árbitro brasileño quiso explicar su decisión en inglés, pero su pronunciación se hizo viral en el Mundial 2026.

El debut del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica dejó una curiosa y bochornosa situación protagonizada por el árbitro brasileño Wilton Sampaio. El juez mostró 3 tarjetas rojas y fue protagonista de una polémica expulsión, donde además se volvió viral por la manera en que comunicó su decisión tras revisar el VAR.

La acción ocurrió a los 83 minutos, cuando Themba Zwane, que había ingresado en el segundo tiempo, golpeó sin balón a Roberto Alvarado. Tras ser llamado por los asistentes del videoarbitraje, Sampaio revisó las imágenes y decidió mostrar la tarjeta roja directa al 11 de los ‘Bafana Bafana’ por agresión.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó después. Al activar el sistema de comunicación para explicar su decisión al estadio, el árbitro intentó hacerlo en inglés, pero su pronunciación resultó prácticamente incomprensible.

La escena provocó desconcierto entre jugadores, comentaristas e incluso el propio Zwane, cuya reacción de sorpresa no tardó en viralizarse en redes sociales.

¡SE LE COMPLICÓ CON EL INGLÉS A SAMPAIO! Al árbitro brasileño le costó con el idioma para anunciar la expulsión a Zwane en Sudáfrica.



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El confuso anuncio de Sampaio terminó robándose parte del protagonismo de una jornada que marcó el inicio de la Copa del Mundo.