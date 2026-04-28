Jhonny Quiñónez tiene dos opciones para dejar Barcelona en junio

El volante ecuatoriano Jhonny Quiñónez podría estar cumpliendo sus últimos partidos en Barcelona SC. El préstamo del jugador acaba en junio y ya hay dos equipos que lo tienen en carpeta.

Medios capitalinos hacen eco de la información del interés de Liga de Quito e Independiente del Valle por el volante ecuatoriano. Ambos no tendrían reparos económicos en pagar el monto para un nuevo préstamo.

Jhonny Quiñónez es jugador de Independiente de Avellaneda de Argentina, y el ‘Rojo’ pide 500 mil dólares como opción de compra. Barcelona descartaría pagar este valor.

Es una de las figuras del equipo y fijo en el once titular de César Farías, por lo que Barcelona negociará un nuevo préstamo. La idea de Independiente difiere de la intención de Barcelona.

Liga de Quito no ha encontrado un rendimiento sostenido en sus volantes, salvo Fernando Cornejo. Gabriel Villamill, Kevin Minda y Jesús Pretell han sido señalados por los hinchas.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Jhonny Quiñ+onez fue presentado en Barcelona en enero 2025.

En resumen