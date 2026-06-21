Millonarios aprovechó el Mundial para contactar a nuevo arquero

Millonarios continúa su búsqueda de refuerzos aprovechando la para del Mundial y ya tendría un nuevo arquero para el segundo semestre.

Millonarios no quiere repetir el irregular primer semestre que tuvo en Liga BetPlay y sigue buscando refuerzos. Una de las prioridades es el puesto de arquero, y en pleno Mundial ya tendrían acordado uno.

Manuel Roffo sería el elegido por la directiva de Millonarios para el segundo semestre. El arquero argentino tendría el visto bueno tras las evaluaciones que hicieron.

Diego Novoa dejaría el equipo pese a los rumores de renovación qué sonaban, mientras que Guillermo De Amores sigue sin llegar a un acuerdo para su salida.

Los otros arqueros qué han sonado para llegar a Millonarios son José Contreras, Franco Armani, Joan Parra entre otros, aunque se han mostrado complicaciones en sus traspasos.

Un arquero, un defensor, un lateral derecho, un volante central y un delantero son los puestos que Fabián Bustos habría pedido a la directiva para el segundo semestre.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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