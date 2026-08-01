La Selección de Ecuador sigue sin técnico, pero ya piden a estos delanteros en una convocatoria

A la Selección de Ecuador lo que más le faltó en el Mundial 2026 es anotar goles, apenas hizo 2 en 4 partidos.

La Selección de Ecuador todavía no tiene un nuevo técnico después de la salida de Beccacece, sin embargo, siguen apareciendo jugadores que ya los hinchas piden al nuevo entrenador tener en cuenta. Sobre todo si se considera la gran falta de gol que tuvo ‘La Tri’ hace poco el el Mundial 2026.

Dos jugadores que la vienen rompiendo y que ya piden al nuevo entrenador que llegue tener en cuenta, son los delanteros Juan Riquelme Angulo y también Ronie Carrillo. Ambos goleadores ecuatoriano vienen destacando en las últimas semanas en Ecuador.

En el caso de Juan Riquelme Angulo es una apuesta a largo plazo y es una joven estrella de la que se tiene todavía que esperar mucho. El joven futbolista viene sumando minutos con Independiente del Valle en los últimos partidos y llama la atención de los hinchas.

Otro delantero que gusta y mucho a la hinchada de la Selección de Ecuador es Ronie Carrillo. El delantero ecuatoriano pasa un gran momento en la LigaPro y ahora mismo es uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano con la camiseta de Mushuc Runa.

Carrillo sigue en racha 👏🏻



El delantero de @ClubMushucRuna1 aprovechó la libertad que le dio la defensa del Manta y concretó el 0-2.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/AiJnUjIPfh — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) August 1, 2026

Uno de los grandes “pecados” de Beccacece en Ecuador fue no tomar en cuenta a jugadores de la LigaPro para llevar a convocatorias a la Selección de Ecuador. El entrenador casi no miraba el campeonato local, no probó nuevos delanteros y eso le terminó costando.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a las canchas el próximo mes de septiembre y se espera que juegue dos amistosos, de momento, los rivales están en Asia y podrían ser Japón y Corea del Sur.

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En síntesis