Xabi Alonso ya perdió con el Chelsea, pero no dudó y le puso un apodo a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo no jugó en la derrota de Chelsea, pero su entrenador ante lo describió a la perfección y le puso un apodo.

Moisés Caicedo no tuvo un gran Mundial 2026, sin embargo, el jugador sigue siendo de lo más importante de Chelsea y para esta temporada con Xabi Alonso apunta a un gran éxito. El volante ecuatoriano ya fue elogiado por su DT que lo considera de los mejores del mundo.

Xabi Alonso apenas llegó a Chelsea, pero ya puso a Moisés Caicedo como un jugador “intocable” y que debe seguir jugando en Chelsea en esta temporada. Por lo cual, el DT no dudó y le acabó poniendo un curioso apodo al jugador ecuatoriano.

El apodo que Alonso le puso a Moisés Caicedo

“Hablé con él por teléfono pero fue el primer contacto y es un jugador de primer nivel, para mí uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, sin duda. Y ahora está aquí, ahora es el momento de empezar a trabajar y ayudarlo a mejorar y a progresa”, comentó Alonso apodando al ecuatoriano como uno de los mejores del mundo.

Moisés Caicedo no tuvo un gran Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Lamentablemente, Moisés Caicedo no hizo una gran Copa del Mundo y muchos hinchas ahora dudan de su nivel. En el Mundial 2026 estuvo lejos de demostrar ese performance que ha mostrado en Chelsea y que justamente lo llevó a ser considerado uno de los mejores del mundo.

Los millones que cuesta Moisés Caicedo

Aunque los últimos meses no fueron los mejores, Moisés Caicedo ahora mismo tiene un valor de mercado de 100 millones y se sigue manteniendo como uno de los jugadores más caros de Chelsea y el más caro en toda la historia del fútbol ecuatoriano.

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