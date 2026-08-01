Xabi Alonso ya perdió con el Chelsea, pero no dudó y le puso un apodo a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo no tuvo un gran Mundial 2026, sin embargo, el jugador sigue siendo de lo más importante de Chelsea y para esta temporada con Xabi Alonso apunta a un gran éxito. El volante ecuatoriano ya fue elogiado por su DT que lo considera de los mejores del mundo.
Xabi Alonso apenas llegó a Chelsea, pero ya puso a Moisés Caicedo como un jugador “intocable” y que debe seguir jugando en Chelsea en esta temporada. Por lo cual, el DT no dudó y le acabó poniendo un curioso apodo al jugador ecuatoriano.
El apodo que Alonso le puso a Moisés Caicedo
“Hablé con él por teléfono pero fue el primer contacto y es un jugador de primer nivel, para mí uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, sin duda. Y ahora está aquí, ahora es el momento de empezar a trabajar y ayudarlo a mejorar y a progresa”, comentó Alonso apodando al ecuatoriano como uno de los mejores del mundo.
Moisés Caicedo no tuvo un gran Mundial 2026. (Foto: GettyImages)
Lamentablemente, Moisés Caicedo no hizo una gran Copa del Mundo y muchos hinchas ahora dudan de su nivel. En el Mundial 2026 estuvo lejos de demostrar ese performance que ha mostrado en Chelsea y que justamente lo llevó a ser considerado uno de los mejores del mundo.
Los millones que cuesta Moisés Caicedo
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Aunque los últimos meses no fueron los mejores, Moisés Caicedo ahora mismo tiene un valor de mercado de 100 millones y se sigue manteniendo como uno de los jugadores más caros de Chelsea y el más caro en toda la historia del fútbol ecuatoriano.
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En síntesis:
- Moisés Caicedo es considerado por Xabi Alonso como jugador “intocable” en el Chelsea.
- 100 millones de euros es el valor de mercado actual para Moisés Caicedo.
- Moisés Caicedo tuvo un bajo rendimiento durante la Copa del Mundo de 2026.