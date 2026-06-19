Nuevo grande de Colombia va por Duván Vergara luego del Mundial

El extremo colombiano Duván Vergara tiene un nuevo grande interesado en ficharlo para luego del Mundial y regresarlo a Colombia.

Duván Vergara sería otro de los jugadores colombianos que definirían su futuro luego del Mundial 2026. El extremo tiene a otro grande de la Liga BetPlay interesado en su fichaje.

Según medios locales, Junior de Barranquilla ya contactó a Duván Vergara para hacerle una oferta. El jugador está en Racing de Argentina pero cerró un semestre sin minutos.

Ya con esto es el tercer grande de Colombia que va por Vergara, tras rumores del América de Cali, el DIM y Millonarios. Racing no lo tendría en planes por lo que están abiertos a una cesión.

Racing pagó 3 millones de dólares por Duvan Vergara en el 2024, por lo que una venta rondaría los 2 millones de dólares, cifra considerable para Junior quiénes también apuntan a otros fichajes de peso.

Junior de Barranquilla va por el regreso de Miguel Ángel Borja y de Juan Fernando Quintero para pelear por el tricampeonato. Alfredo Arias renovó y ya trabaja en los fichajes.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020 con el América, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel continental.

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