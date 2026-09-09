La dura revelación que hacen sobre Sebastián Villa en Boca Juniors: “El Vasco no lo quiere”

En Argentina aseguran que Sebastián Villa no entra ni entrará en consideración para el DT de Boca Juniors por sus características.

El regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors generó grandes expectativas, pero su segundo ciclo en el Xeneize todavía está lejos de alcanzar el nivel que se esperaba. Y desde los medios revelan una dura realidad sobre el colombiano.

Según Planeta Boca Juniors, “Sebastián Villa no es del gusto del ‘Vasco’ Arruabarrena, y no es el jugador que pidió”. El medio explica los motivos detrás de la suplencia del extremo colombiano.

El portal apunta a que el DT tenía en mente jugadores de otras características, por lo que se entiende como Alan Velasco y Brian Flores están por encima de Villa en la consideración del DT. Contra el Sao Paulo fue suplente e ingresó para la variante nuevamente, “el Vasco pidió a un extremo que haga el ida y vuelta”.

El debate aumenta considerando la fortuna que pagó Boca Juniors para el regreso de Villa. El Xeneize pagó más 8 millones de dólares por el extremo colombiano.

Si Sebastián Villa llega a diciembre sin muchos minutos, el ex Rivadavia podría analizar un cambio de aires y el club también si es que hay un comprador que permita recuperar la inversión.

Los números de Sebastián Villa en Boca

Entre su ciclo 2018-2023 y lo que va del 2026, Sebastián Villa disputó un total de 184 partidos oficiales con la camiseta de Boca entre todas las competiciones. En ese lapso de tiempo convirtió 30 goles, repartió 36 asistencias, acumuló 24 tarjetas amarillas y 3 expulsiones. Además, conquistó 7 títulos domésticos, todos pertenecientes a su primera etapa.

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