Revelan el sorpresivo salario que tendrá James Rodríguez en el Avellino de Italia

James Rodríguez podría seguir su carrera en el Avellino de la Serie B de Italia, ganando mucho menos de lo que cobró en su mejor momento.

Desde Italia soltaron el bombazo: James Rodríguez sería jugador del Avellino de Italia, dejando así la élite de Europa, rechazando a grandes de América para irse a la Serie B de dicho país, lejos de salarios astronómicos.

James Rodríguez pasaría a ganar 2 millones de dólares al año en el Avellino de Italia. El volante colombiano ganaba más del doble en su último paso por el Minnesota United.

Este salario dista mucho de lo que ganaba cuando firmó sus mejores contratos, cuando jugaba en el Real Madrid cobraba cerca de 8 millones de euros al año, cifras similares que ganó en el Bayern Múnich y Everton.

Se hablaba de que James Rodríguez pedía un salario de 5 millones al año como mínimo para fichar en cualquier club, siendo esto lo que cobraba en el Minnesota United.

Sin fútbol de clubes desde hace casi cinco meses y con solo cinco partidos en la Selección de Colombia, la inactividad deportiva sigue siendo un problema para James y el combinado nacional.

Los equipos que sonaron como interesados en James Rodríguez

James Rodríguez suena para varios clubes en este mercado de fichajes, los más nombrados de momento son: América, Corinthians, Lazio, Estrella Roja y el Melbourne Victory.

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Alessandro Nesta – DT Avellino FC. Foto: Getty.

En resumen