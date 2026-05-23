Óscar Córdoba y un durísimo golpe a James Rodríguez y Néstor Lorenzo: “No existiría…”

El llamado de James Rodríguez con menos de 500 minutos en todo el semestre para disputar el Mundial 2026 no ha dejado de causar polémica y molestia. Ahora incluso un referente absoluto como Óscar Córdoba cuestionó al DT y al jugador por este llamado.

El exarquero de la Selección Colombia y Boca Juniors cree que James no debería estar en la lista del Mundial 2026. El referente se va nuevamente al escaso ritmo que el volante viene mostrando. No llegó ni a 500 minutos en el primer semestre de competencia.

“Dentro mi estructura, lamentablemente, James no existiría dentro de la convocatoria. A mí me enseñaron a competir todos los días para medir mi nivel y poder saber en qué condiciones llegas. Pasa que nuestro técnico género una expectativa y una necesidad alrededor de James”, comentó Óscar en Unitel.

El ritmo de James es muy bajo para este Mundial 2026, donde la mayoría de jugadores llegan en un gran nivel. No obstante, Lorenzo ya demostró que confía totalmente en James y no en sus minutos, y por eso no solo iría al Mundial, sino que sería titular.

James entrena con la Selección Colombia en Medellín. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Al no tener ritmo de competencia y prácticamente no contar para su club, James Rodríguez fue “liberado” desde hace varios días y fue de los primeros en llegar a Colombia y entrenar con la Selección. Es uno de los máximos referentes de la lista de Lorenzo.

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Los números de James Rodríguez en este semestre

En esta temporada con el Minnesota en la MLS, James Rodríguez alcanzó a jugar apenas 8 partidos, en los cuales solo fue titular en 3. Por lo cual, terminó su corto paso por el club con apenas más de 200′ minutos en cancha. Números casi imposibles para cualquier otro jugador que quiera ir a un Mundial.

El calendario de la Selección de Colombia en el Mundial 2026

Fecha Partido Hora (COL) Sede Estadio Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. Ciudad de México Estadio Azteca / Banorte Martes 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. Guadalajara Estadio Akron Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. Miami, Estados Unidos Hard Rock Stadium

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En síntesis:

James Rodríguez fue duramente cuestionado por el exarquero Óscar Córdoba, quien afirmó que el volante “no existiría” en su convocatoria debido a su falta de ritmo competitivo.

fue duramente cuestionado por el exarquero Óscar Córdoba, quien afirmó que el volante “no existiría” en su convocatoria debido a su falta de ritmo competitivo. Ocho partidos y apenas 200 minutos de juego registró el mediocampista con el Minnesota United de la MLS en este primer semestre de 2026.

de juego registró el mediocampista con el Minnesota United de la MLS en este primer semestre de 2026. Néstor Lorenzo mantiene su confianza absoluta en James, quien ya entrena en Medellín con la Selección Colombia tras ser liberado anticipadamente por su club.