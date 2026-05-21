“Me gustaría…” Faryd Mondragón rompe el silencio y elige a su arquero titular para Colombia en el Mundial 2026

Hay una gran duda en la Selección Colombia para el Mundial 2026 y esta apunta a quién debe ser el arquero que tape como titular. Llegan a la Copa del Mundo en un gran nivel porteros como Álvaro Montero, Camilo Vargas. El histórico eligió Faryd Mondragón eligió a su favorito para ser titular.

En la última doble fecha FIFA, tanto Montero como Vargas tuvieron la oportunidad de sumar minutos, aunque acabaron siendo muy criticados y expuestos en varios goles. No obstante, Mondragón cree que el portero de Vélez debe ir al Mundial como titular.

“Me gustaría ver a Álvaro Montero de titular por envergadura, por presente y por tamaño, me parece que el fútbol hoy en día necesita tener en esa posición, personas con ese tipo de envergadura. Las canchas son rápidas y la reacción sola no son suficientes como: Thibaut Courtois, Manuel Neuer y Gianluigi Donnarumma, son arqueros casi de dos metros”, comentó el histórico.

De momento, Néstor Lorenzo tendrá la última palabra y los siguientes amistosos que acabará jugando la Selección Colombia serían claves para que se den luces sobre este puesto. El entrenador ya los tiene a disposición y elegirá a la mejor opción.

"Los tres arqueros ya están, Montero, Camilo Vargas y David Ospina. Me gustaría ver a Álvaro Montero de titular por envergadura, por presente y por tamaño como: Thibaut Courtois, Manuel Neuer y Gianluigi Donnarumma, son arqueros casi de dos metros." Faryd Mondragón. pic.twitter.com/rRsPC8uWT1 — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) May 19, 2026

Álvaro Montero viene haciendo un buen semestre con Vélez y siendo una figura en el campeonato local de Argentina, y aunque tuvo algunos errores, parece la opción lógica para el Mundial. Además, el jugador ya está entrenando en Colombia con la delegación.

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Los números de Álvaro Montero

En esta temporada con Vélez, Álvaro Montero ha jugado un total de 17 partidos entre todas las competencias. Ha recibido ya 13 goles y dejó su arco en otras 7 ocasiones, estuvo varios partidos invicto al comienzo de la temporada. Con Lorenzo fue titular ante Francia en el último amistoso.

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