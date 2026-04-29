Bombazo: Rodrigo Contreras podría dejar Millonarios en junio ¿camisetazo?

En Millonarios podrían tener una salida fuera de planes y es que el argentino Rodrigo Contreras es seria duda para el club de Bogotá para el mes de junio. Nuevamente hay dudas sobre el futuro del delantero, aunque esta vez no por equipos interesados.

El propio jugador contó en DSports que está pensando en salir del equipo en junio por temas familiares. “Aquí en Bogotá estoy solo, tengo a mi hijo lejos y en este tiempo me hizo falta mi familia”, contó.

El argentino estuvo unos días en observación hospitalaria luego de un choque de cabezas en el partido anterior de Millonarios. “Hay veces que cuando sucede esto uno se replantea muchas cosas, entonces veremos qué pasa de aquí a junio, veré lo que quiero hacer”, amplió.

Rodrigo Contreras también habló de su presente deportivo, pasando de anotar 6 goles en 11 partidos a llevar cerca de siete partidos sin anotar. “La verdad que me siento bien aquí en Bogotá; estos últimos partidos no he estado como arranqué, pero son momentos que todo delantero tiene que aprender a pasar”.

Hace meses, Rodrigo Contreras sonó para otros equipos interesados, con un contrato vigente hasta diciembre 2026. Su salida podría dejar cerca de 500 mil dólares como una venta definitva.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Rodrigo Contreras – Millonarios 2025.

En resumen