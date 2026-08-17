Néstor Lorenzo tiene nuevo asistente en la Selección Colombia: Este fue el elegido

¡Refuerzo para el banquillo 'Tricolor'! Néstor Lorenzo eligió a su nuevo asistente técnico en la Selección Colombia. ¡Entérate de quién se trata!

Colorín colorado el misterio por conocer el nuevo asistente de la Selección Colombia se ha acabado. A pesar de que se había instalado la narrativa de que iba a ser un técnico colombiano, Néstor Lorenzo tomó otra decisión y ya se conoció quién fue el elegido.

Colombia viene de ser eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 luego de caer contra Suiza por penaltis 4-3 y antes de empezar la participación en la Copa del Mundo ya se conocía que Luis Amaranto Perea iba a dejar de ser el asistente técnico principal.

Lorenzo tiene nuevo asistente en la Selección Colombia: El elegido

“El argentino José Maria Bazán de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Federación Colombiana de Fútbol. Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando a City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM”, publicó el periodista César Augusto Londoño, de ‘Caracol Radio’.

Datos clave