Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Selección Colombia

Néstor Lorenzo tiene nuevo asistente en la Selección Colombia: Este fue el elegido

¡Refuerzo para el banquillo 'Tricolor'! Néstor Lorenzo eligió a su nuevo asistente técnico en la Selección Colombia. ¡Entérate de quién se trata!

Néstor Lorenzo renovó con la Selección Colombia.
© Getty ImagesNéstor Lorenzo renovó con la Selección Colombia.

Colorín colorado el misterio por conocer el nuevo asistente de la Selección Colombia se ha acabado. A pesar de que se había instalado la narrativa de que iba a ser un técnico colombiano, Néstor Lorenzo tomó otra decisión y ya se conoció quién fue el elegido.

Colombia viene de ser eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 luego de caer contra Suiza por penaltis 4-3 y antes de empezar la participación en la Copa del Mundo ya se conocía que Luis Amaranto Perea iba a dejar de ser el asistente técnico principal.

+ Seguinos en

Lorenzo tiene nuevo asistente en la Selección Colombia: El elegido

“El argentino José Maria Bazán de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Federación Colombiana de Fútbol. Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando a City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM”, publicó el periodista César Augusto Londoño, de ‘Caracol Radio’.

Ver también

La traición de Pékerman a Edwin Cardona que casi le cuesta la vida al jugador de Atlético Nacional

Datos clave

  • José María Bazán es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en Colombia.
  • 54 años tiene el argentino que llega a la Selección Colombia.
  • Orlando City y FC Dallas son algunos equipos donde trabajó como asistente.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones