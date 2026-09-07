Toda Colombia sorprendida: revelan varios nuevos nombres que serían convocados a la Selección Colombia

Revelan nuevos nombres que serían convocados a la Selección Colombia para estos amistosos.

Quedan pocas semanas para que la Selección Colombia vuelva a jugar después del Mundial 2026 y ahora salen más detalles sobre los posibles nombres que el equipo ‘Cafetero’ podría llamar. Algunos serían una importante sorpresa para los aficionados.

De acuerdo a la revelación de ‘Pipe’ Sierra, hay varios nombres que se están metiendo en la prelista de los jugadores que Néstor Lorenzo podría llamar en la Selección Colombia para los siguientes amistosos. Algunos son jugadores de gran momento en Europa.

Los primeros nuevos nombres que suenan son: Aldair Quintana, Camilo Durán y también Matías Orozco. Los 3 jugadores apuestan a ser las primeras nuevas caras que Lorenzo tendría en el equipo nacional y parte del proceso de recambio que viviría el equipo.

Durán viene haciendo una gran temporada en el Celtic y como una alternativa de gol funcionaría para Lorenzo. Por otro lado, Quintana la rompe en Ecuador con Independiente del Valle.

Camilo Durán podría ser llamado a la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Matías Orozo también es la gran joya del fútbol colombiano y tras su compra por Brighton y préstamo a España, en Colombia ven con buenos ojos que ya se vaya adaptando a la Selección para un futuro. A Orozo lo quieren llevar de a poco para los siguientes ciclos.

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¿Cuándo sale la lista de convocados de la Selección Colombia?

Según la revelación de Pipe Sierra, la lista de la Selección Colombia se conocería el próximo viernes, 18 de septiembre. Es la primera lista de Colombia después del Mundial y tendría muy atenta a la hinchada, porque se espera por ese tan ansiado recambio.

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