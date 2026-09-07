Baja de última hora en la Selección Colombia, por una lesión, y ahora Lorenzo no lo llamaría.

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se reveló que Jhon Solís estará varios días de baja en Inglaterra y por eso Néstor Lorenzo no lo podría convocar para los siguientes amistosos de la Selección Colombia. El jugador del Birmingham ya era una fuerte opción para el recambio.

Lorenzo estaba contando con Jhon Solís, pero desde Inglaterra avisaron que el jugador no está bien al nivel físico, incluso se perdió su último partido. Por lo cual, su mismo entrenador en Inglaterra, reveló que el jugador podría estar hasta 10 días de baja.

“Jhon recibió un golpe justo al final del partido contra el Southampton. Creemos que estará de baja entre una semana y diez días. Tendremos que ver cómo evoluciona día a día”, comentó su entrenador Chris Davies sobre el estado físico del jugador.

Aunque no es un largo tiempo de baja, Solís apenas volvería muy justo para ser convocado en estos amistosos. Por lo cual, lo más probable es que Lorenzo finalmente lo descarte y no sea tomado en cuenta. Tendría que esperar a la siguiente fecha FIFA (noviembre).

Jhon Solís está lesionado. (Foto: GettyImages)

Se espera que la Selección Colombia vaya anunciando sus nuevos convocados en las siguientes semanas. El equipo ‘Cafetero’ tendrá 3 amistosos y todos están pendientes de los nombres que podría llamar Lorenzo para iniciar el recambio generacional.

Publicidad

Los siguientes partidos que jugará la Selección Colombia

Así quedó el calendario de los 3 amistosos que jugará la Selección Colombia entre los meses de septiembre y octubre:

Colombia vs México (26 de septiembre)

Colombia vs Paraguay (2 de octubre)

Colombia vs Perú (6 de octubre)

Encuesta¿Solís debe ser convocado por la Selección Colombia? ¿Solís debe ser convocado por la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Jhon Solís estará de baja entre 7 y 10 días tras sufrir un golpe.

estará de baja entre 7 y 10 días tras sufrir un golpe. Chris Davies confirmó la lesión de Jhon Solís sufrida ante Southampton.

confirmó la lesión de sufrida ante Southampton. 26 de septiembre jugará Colombia su primer amistoso frente a México.