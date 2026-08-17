La traición de Pékerman a Edwin Cardona que casi le cuesta la vida al jugador de Atlético Nacional

Conoce la confesión de Edwin Cardona sobre José Néstor Pékerman y la crisis que vivió tras quedar fuera del Mundial 2018.

Fue un jugador clave para que la Selección Colombia clasificara al Mundial 2018 y al final lo borraron de la lista oficial de convocados. Edwin Cardona contó toda la verdad de la traición que le hizo José Néstor Pékerman y tan impactante fue su testimonió que estuvo a punto de perder la vida cuando se enteró de la noticia.

Con dos goles en los minutos de adición de las victorias contra Bolivia (3-2) y Paraguay (1-0), Cardona parecía que tenía un lugar en la convocatoria de Colombia en el Mundial 2018. Incluso, le habían dado la palabra que iba a estar en esa Copa del Mundo de la FIFA.

Edwin Cardona era jugador de Boca Juniors antes del Mundial de Rusia 2028 y al tener supuestamente confirmado que iba ser convocado llegó a un acuerdo para tener vacaciones antes de que iniciara la Copa del Mundo. Nada salió como esperaba el volante colombiano.

Cardona confesó la traición de Pékerman que casi le cuesta la vida

Edwin Cardona y José Pékerman. (Foto: Getty Images)

“Fue duro. Tuve una reunión antes en Argentina y una semana antes me habían dado antes vacaciones para poder compartir con la familia porque era un tiempo largo para estar concentrado. Ibas justo para mi casa y me llamaron de un número incluso desconocido, era una mujer. Como tres veces no conteste y a la cuarta conteste, y pues era la persona que estaba encargada en ese tiempo de la selección (…) Íbamos en la carretera obviamente para la casa y justo iba conduciendo. Cuando iba ahí en el carro me dice: ‘Hablas con tal persona y ya no vas a ir convocado’. Yo solté el ‘(timón), pensé que era mentira”, reveló Cardona en el programa ‘The Juanpis Live Show‘.

¿Edwin Cardona no fue el Mundial 2018 por estar sancionado por FIFA?

La FIFA sancionó a Edwin Cardona el 12 de diciembre de 2017 por un gesto xenófobo contra un jugador de la Selección de Corea del Sur en el partido amistoso del 10 de noviembre de ese año. Sin embargo, el castigo estipuló que había sido suspendido “durante cinco partidos -sanción que cumplirá durante los próximos amistosos de la selección colombiana-“. El volante podía ser convocado al Mundial 2018, pero… Fue traicionado.

Publicidad

Encuesta¿Quién era el técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2018? ¿Quién era el técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2018? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis