James Rodríguez tiene menos de una semana para encontrar equipo en estas 5 ligas

El futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto en todos los sentidos. A sus 35 años el capitán de Colombia continúa sin equipo tras una Copa del Mundo donde su rendimiento ni mucho menos cumplió con las expectativas. La ventana de transferencias ya ha cerrado entre las principales ligas europeas y lo hará en otros destinos a lo largo de esta semana. Néstor Lorenzo cruza los dedos.

James Rodríguez no continuará en la MLS tras la finalización de su contrato con Minnesota United. A 7 de septiembre únicamente le quedan oportunidades en ligas como la de Portugal, Grecia, México, Croacia y Suiza. Todos estos destinos se encuentran abiertos en cuanto a fichajes se refiere hasta como mucho el 15 de septiembre. Días después se espera por la primera convocatoria de la selección cafetera para la ventana de partidos de la FIFA entre septiembre y octubre.

A James le quedan 24 horas para encontrar destino en Croacia. Suiza cerrará su ventana de transferencias el próximo 8 de septiembre. La siguiente será México el día 11 de septiembre, donde el colombiano ya tuvo un paso por León un par de semestres atrás. Finalmente y sobre el día 15, los torneos de primera división tanto de Portugal como de Grecia cerrarán la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas a su campeonato. James ya pasó por ambos torneos.

Al colombiano ya se le cerró cualquier posibilidad de llegar a ligas como la de Turquía o Arabia Saudita. Ambas ya cerraron su ventana de transferencias hasta como mínimo el mes de enero. Si bien en otros campeonatos de peso como en España podría fichar en cualquier momento al tratarse de un agente libre, la realidad es que no se espera que el cafetero llegue nuevamente a una de las 5 mejores ligas de Europa.

James no tiene minutos en clubes desde mayo: GETTY

Así se encuentra el panorama para James tras un verano cargado de cuestionamientos. Las críticas a su rendimiento durante la Copa del Mundo e igualmente el manejo de su carrera durante los últimos semestres han sido el pan de cada día. Al que para muchos supone el mejor futbolista en toda la historia de Colombia le queda una semana para evitar tener que buscar un futuro dentro del tercer escalafón de ligas del panorama internacional.

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Brasil, la opción LATAM de James

El Brasileirão sigue fichando grandes agentes libres por estas fechas. Ziyech al Botafogo parece ser la última gran incorporación de un torneo donde James todavía podría buscar equipo hasta el próximo 11 de septiembre. Ya pasó por el São Paulo en un ciclo ni mucho menos glorioso en cuanto a resultados se refiere y en el que salió a la luz su mala relación con el entrenador Luis Zubeldía.

Así se encuentra el panorama para James Rodríguez al 7 de septiembre. El jugador en la historia de la Selección Colombia continúa sin equipo a sus 35 años. El tiempo apremia y por encima de todo desde el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo analizarán su situación de cara a las próximas semanas para iniciar un nuevo ciclo mundialista que tiene como objetivo el verano del año 2030.

Datos claves

James Rodríguez evalúa ofertas antes del cierre de transferencias en cinco ligas .

evalúa ofertas antes del cierre de transferencias en . Las ligas de México y Brasil permitirán fichajes de agentes libres hasta el 11 de septiembre .

y permitirán fichajes de agentes libres hasta el . El técnico Néstor Lorenzo analiza la situación de James Rodríguez para la convocatoria.