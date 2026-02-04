Ni Rodallega ni Cardona: El primer rival que hizo reaccionar a Fabián Bustos en Millonarios

Fabián Bustos tuvo la primera conferencia de prensa oficial como entrenador de Millonarios y, a la hora de explicar lo que quiere para el volante de marca del equipo, apareció el nombre del primer rival que lo hizo reaccionar. No fue ni Hugo Rodallega ni Edwin Cardona.

Con la noticia de que el partido que iba a jugar Millonarios ante Deportivo Pereira el jueves 5 de febrero se aplazó por el mal estado de la cancha del estadio El Campín, Bustos va a tener al menos cuatro entrenamientos para buscar la primera victoria en la Liga Colombiana I-2026.

“Los procesos en el fútbol siempre dependen de los resultados. Obviamente, me gustaría estar mucho tiempo, pero hay que conseguir resultados rápidos. Íbamos a jugar mañana (jueves 5 de febrero), pero la liga lo ha decidido así. Entiendo el por qué, nos da chance de trabajar mejor y preparar mejor el partido del fin de semana. Tienes que conseguir resultados; he visto mucho el fútbol colombiano y sé lo difícil que es. Las localias son fuertes y vamos a intentar sacar resultados rápidos, acomodarnos, empezar a crecer, empezar a ser un equipo como siempre ha sido“, empezó diciendo Fabián Bustos.

Fabián Bustos reaccionó a un rival de Millonarios en la Liga Colombiana

Fabián Bustos fue campeón en Ecuador y Perú. (Foto: X / @MillosFCoficial)

La periodista Sara Bello le preguntó a Bustos por las características que le gustan para el volante cabeza de área y en la respuesta apareció el primer rival que lo hizo reaccionar. “Hay rivales, como en Colombia, que son muy rápidos los extremos y no hay que darles la espalda o la ventaja de una pelota al espacio que te agarre mano a mano. Para eso tenemos que prever al que va a dar la pelota, el posicionamiento del defensor, cualquiera de los tres o cuatro, porque no estoy queriendo que solo vamos a jugar con línea de tres, que no le dé ventajas al rival que es fuerte. (Cristian) Barrios, que jugaba en América y hoy está en Junior, al espacio es complicado y también es bueno en el uno contra uno. Entonces, por ejemplo, hay que intentar evitar que me agarre corriendo a la par hacia mi arco”, dijo el nuevo DT de Millonarios.

¿Cuándo debuta Fabián Bustos como técnico en Millonarios?

Millonarios visitará al Deportivo Cali el domingo 8 de febrero a las 6:20 P.M. por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2026 en un partido que representará el debut del técnico argentino Fabián Bustos. ‘Millos’ apenas suma un punto de 12 posibles.

Datos clave