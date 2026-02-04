Fabián Bustos llegó a Millonarios y pidió a un jugador de Barcelona

Fabián Bustos fue oficializado como nuevo entrenador de Millonarios de Colombia y ya está buscando refuerzos. Así como pasó cuando llegó a Universitario de Perú, quiere jugadores de LigaPro, esta vez de Barcelona SC.

Según medios ecuatorianos, Leonai Souza de Barcelona ha sido pedido por el DT argentino para ir a la Liga BetPlay. El volante brasileño uruguayo no entra en planes de la directiva lo que facilitaría su salida.

Barcelona le comunicó al jugador que si le respetan el contrato, no tendrá minutos bajo César Farías, lo que hace que el futbolista piense en dejar el equipo, con sondeos de varios clubes.

Souza estuvo bajo la dirección de Bustos en Barcelona 2023, donde fue titular y uno de los puntos altos del medio campo. En Ecuador, Liga de Quito lo tendría en planes también.

Bustos llega a Millonarios en reemplazo de Hernán Torres, y viene de un paso positivo en Perú, siendo bicampeón de Liga con Universitario de Deportes. Su salida se dio por temas económicos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Leonai Souza – Barcelona SC 2023.

