Toda Colombia indignada con lo que Sencia le cobra a Millos por usar la cancha del estadio El Campín

La cancha del estadio El Campín dijo basta. Justo antes de que se conociera que la Dimayor aplazó los tres partidos siguientes que se iban a jugar en El Campín por el mal estado del terreno de juego (Millos vs. Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Fortaleza vs. América de Cali), el periodista Carlos Antonio Vélez reveló lo que la empresa Sencia le cobra a Millonarios por prestarle el estadio.

¡Fue imposible no indignarse! Millonarios empató 0-0 con Deportivo Independiente Medellín en un partido que se tuvo que jugar en dos días porque se inundó la cancha del estadio El Campín, así que las críticas de los jugadores por el lamentable estado del terreno de juego llegaron en 3, 2, 1…

Mientras Leonardo Castro afirmó que “es muy difícil jugar así. El Campín era la mejor grama del país y hoy es una de las peores. No se puede dar un buen espectáculo a la gente que paga su boleta”, Rodrigo Contreras señaló que “nunca, en los años que llevo de carrera, nunca me pasó algo así. No podemos jugar en una cancha en este estado. Muchas canchas acá en Colombia están en muy mal estado”.

Se reveló lo que Sencia le cobra a Millonarios por prestarle el estadio El Campín

Así está la cancha de El Campín. (Foto: Vizzor Image)

“¿Ustedes saben cuánto cobran estos amigos por el arriendo? Estos amigos le cobran por el arriendo el 12.4 de la taquilla, 12.4 de la taquilla. Entonces, esas taquillas de los grandes partidos, como es el caso de Millonarios que llena siempre, se están llevando el 12.4 de una recaudación para semejante muladar. Es el arriendo más caro de todos los que pagan los clubes en Colombia“, reveló Carlos Antonio Vélez. ¿Y eso cuánto dinero es?

El dinero que Millonarios paga de arriendo por El Campín

Según los datos financieros de los reportes de 2024 y las proyecciones de 2025-2026, Millonarios reportó ingresos anuales por taquilla y abonos cercanos a los $43.236 millones de pesos. Si se divide esta cifra en un promedio de 25 partidos que Millos jugaría como local por año, entre todas las competiciones, da una recaudación promedio por partido de aproximadamente $1.730.000.000 (mil setecientos treinta millones de pesos colombianos). Esto quiere decir que Millonarios le tendría que pagar a Sencia un arriendo de unos $214.5 millones de pesos por encuentro.

