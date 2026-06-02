Los dos grandes de Colombia que ofertaron por Duván Vergara

Duván Vergara podría dejar Racing de Argentina y hay otros dos grandes de Colombia que ya lo habrían contactado.

Duván Vergara será uno de los nombres más sonados del mercado de transferencias y es que el extremo dejaría Racing y en Colombia hay dos equipos que se lo pelean en la Liga BetPlay. Sorpresivamente América de Cali descarta la vuelta de uno de sus referentes.

Según medios locales, Atlético Nacional y Junior son los dos equipos que ofertaron ya por Duvan Vergara. Justamente ambos pelearán el campeonato y luego tendrán que ‘enfrentarse’ por el extremo.

Es el segundo momento que ponen a Duván Vergara de regreso a la primera división de Colombia, antes lo pusieron en Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín.

En relación a lo económico, los dos finalistas serían los que más recuersos pondrían para fichar a Vergara. El jugador cerró un semestre sin mucha regularidad.

América de Cali descartó la vuelta de Vergara no por un tema deportivo, si no por lo costoso que saldría toda la operación entre salario y el traspaso. Vergara tiene experiencia e Colombia, México y Argentina.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020 con el América, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel continental.

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Duván Vergara – América de Cali. Foto: Getty

En resumen