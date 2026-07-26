Óscar Perea sorprende a todos y tiene nuevo club fuera de Europa ¿regresa a Colombia?

El ex Atlético Nacional, Óscar Perea pone pausa a su aventura en el fútbol de Europa y tiene nuevo club en Latinoamérica.

Buscando tener mayor continuidad, el extremo colombiano Óscar Perea pone pausa a su aventura por Europa. El joven ex Atlético Nacional regresa a Latinoamérica tras tres temporadas en Europa.

El América de México tiene cerrado a Perea a manera de préstamo, el Blue Co. (consorcio dueño del Chelsea entre otros clubes) lo prestó al gigante de México en lo que espera sea un paso más que lo acerque a la Selección de Colombia.

Dejó Atlético Nacional en el 2023 y tuvo pasos por el Racing de Strasburgo francés, club filial del Chelsea, luego de eso lo traspasaron al AVS Futebol de Portugal dónde marcó dos goles en 26 partidos.

Perea también sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección de Colombia, al menos en la categoría sub 20. Con la categoría mencionada lleva más de 20 partidos.

Con 20 años de edad, si Perea encuentra rodaje, seguramente podría tener minutos en la Selección mayor de cara a los cuatro años venideros para el Mundial 2030.

El contrato de Óscar Perea con el América de México

Perea llega al América en calidad de préstamo con opción a compra, la misma estaría fijada en 5 millones de dólares, cifra similar a la que pagó Racing de Francia a Atlético Nacional.

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