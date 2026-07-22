La frase de Lionel Messi, "olvidémonos de todo", dio pie a innumerables teorías conspirativas que insinuaban que Argentina entregó la final del Mundial 2026 ante España.

La comentada arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en los pasillos del MetLife Stadium sigue generando coletazos. En el registro, una frase del capitán argentino —”Olvidémonos de todo”— , dio pie a innumerables teorías conspirativas que insinuaban una supuesta entrega del partido por parte de la Albiceleste.

Sin embargo, con la aparición de la grabación íntegra quedó claro el verdadero contexto del mensaje. Antes de salir del vestuario, Messi buscó transmitir calma a sus compañeros con un discurso enfocado exclusivamente en el aspecto futbolístico.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Las palabras de Lionel Messi en la final del Mundial 2026

“Vamos muchachos, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale”, expresó el capitán.

Tras esas palabras, el plantel argentino emprendió el recorrido por el túnel rumbo al campo de juego. Durante la caminata también quedaron registradas conversaciones entre los futbolistas: Emiliano Martínez le dio indicaciones tácticas a Cristian Romero sobre cómo defender a Lamine Yamal, mientras Lisandro Martínez pidió especial atención a los remates de los españoles. Más adelante, Messi volvió a intervenir para recordarles a los defensores que avisaran a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se adelantaran demasiado en el campo.

El registro también captó un emotivo intercambio entre Cristian Romero y el “Dibu” Martínez. “Hoy llegó tu momento”, le dijo el defensor, a lo que el arquero respondió con confianza: “Hoy es mi día, hoy será para la historia”.

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Finalmente, los jugadores argentinos saludaron a la Selección de España antes de ingresar al terreno de juego para disputar la final.