‘El Tino’ Asprilla señaló al culpable de que Millonarios no pare de perder en la Liga Colombiana

¡Sin filtro contra la crisis azul! 'El Tino' Asprilla apuntó al culpable de las derrotas de Millonarios en la Liga Colombiana. ¡Mira lo que dijo!

Millonarios no rompe la mala racha de darle malos rendimientos a sus hinchas. Tan solo en la primera fecha de la Liga Colombiana II-2026 volvió a salir silbado, así que el exjugador Faustino ‘El Tino’ Asprilla no dudó en salir a señalar al culpable del momento que vive el equipo ‘Embajador’ en el fútbol de Colombia.

El plantel de Millonarios sigue en el proceso de reingenería con salidas y llegadas hasta dar en la tecla para conformar un equipo competititvo. ¿Lo lograron para el segundo semestre del 2026? Las primeras señales no son nada positivas.

A pesar de que debutaron tres (Javier Burrai, Jhomier Guerrero y Francisco Chaverra) de las siete incorparaciones, Millonarios perdió 0-1 contra Atlético Bucaramanga jugando como local en el estadio ‘El Campín’ por la primer fecha de la Liga Colombiana II-2026. El culpable de la crisis volvió a aparecer y ‘El Tino’ Asprilla lo sacó a la luz.

El culpable de que Millonarios no pare de perder, según ‘El Tino’ Asprilla

Faustino Asprilla y Enrique Camacho. (Foto: X / @TinoasprillaH y Vizzor Image)

“Millonarios hace rato tiene un problema ni el berraco que no tiene un futbolista suplente que salga de atrás, entre y solucione los problemas. Usted está viendo que los titulares salen y el que entra no hace la diferencia, no mejora el equipo, pero de hace rato. Normalmente en los equipos siempre hay un suplente que te pone en dificultades, que está en un nivel que uno dice: ‘Será que pongo a esta man o al otro’. Y cuando lo meten: ‘Uy, este man está muy bien, para el próximo partido lo pongo de titular’. En Millonarios no veo que nunca pase eso“, señaló Faustino Asprilla para apuntar a la dirigencia de ‘Millos’ por no conformar un buen plantel.

El capitán de Millonarios no encuentra explicaciones a lo que le pasa al equipo

Luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga, Jorge Arias, capitán de Millonarios en la primera fecha de la Liga Colombiana II-2026, afirmó que “es difícil explicar el momento que estamos viviendo. Uno no sabe qué pasa, no se explica por qué. Pienso que el equipo no jugó mal, fue un partido bastante controlado”.

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