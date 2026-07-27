Mientras Lorenzo gana 2.4 millones de dólares en Colombia, el nuevo salario de Jürgen Klopp en Alemania

Mientras unos apostaron a cambiar de técnico, otros continuaron con el proceso a pesar de un polémico Mundial. Alemania tiene nuevo entrenador con Jürgen Klopp y la Selección Colombia renovó a Néstor Lorenzo, así que no hubo un mejor momento para comparar salarios.

La Selección de Alemania quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial 2026 tras caer 4-3 en penales ante Paraguay. La decisión fue radical, terminaron el contrato de Julian Nagelsmann e hicieron que Klopp pasara a tener un salario muy superior al de Lorenzo.

Colombia no pudo confirmar el buen nivel que mostró en la fase de grupos y quedó eliminado por 4-3 en penales contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Aún así, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó “la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

El nuevo salario de Jürgen Klopp en comparación a lo que gana Néstor Lorenzo

Jürgen Klopp y Néstor Lorenzo. (Foto: Getty Images)

A la espera de confirmar si le subieron o no el salario a Néstor Lorenzo, el portal ‘Finance Football’ le reportó un salario de 2.4 millones de dólares anuales al actual entrenador de la Selección Colombia. Esto quiere decir que el DT argentino gana unos 5.5 millones menos que Klopp, ya que el nuevo salario del técnico alemán en la selección de su país es de siete millones de euros al año, según el diario ‘Bild’. Unos 7.9 millones de dólares.

¿Hasta cuándo firmó Jürgen Klopp con la Selección de Alemania?

Mientras la Federación Colombiana de Fútbol no confirmó hasta cuándo fue la renovación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, la Federación Alemana de Fútbol firmó a Jürgen Klopp hasta el final del Mundial 2030.

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