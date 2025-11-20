Es tendencia:
Palmeiras va por crack de la Selección Colombia ¿lo recomendó Richard Ríos?

Palmeiras no olvida el nivel que tuvo Richard Ríos y va por otro jugador de la Selección de Colombia para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Palmeiras va por crack de la Selección Colombia Foto: Getty
Palmeiras pone pausa a su planificación para el cierre de año y Copa Libertadores y empieza a pensar en refuerzos para la siguiente temporada. Desde Brasil aseguran que el ‘Verdao’ va por un crack de la Selección Colombia.

El periodista Julián Capera de ESPN apunta a que Jhon Arias fue contactado por el Palmeiras para conocer condiciones por su traspaso. Con esto ya son cuatros los clubes de Brasil que lo quieren de vuelta.

Flamengo, Fluminense y Vasco Da Gama son los tres clubes brasileños que ya consultaron por Arias. El colombiano no juega en el Wolverhampton y en los últimos amistosos de Colombia se notó su falta de ritmo.

En Europa no le faltan tampoco pretendientes, el Galatasaray presentó una oferta formal para sacarlo de Inglaterra. Su precio para un traspaso definitivo ronda los 22 millones de euros.

En 12 partidos en este año, Jhon Arias no ha podido anotar ni asistir aunque su club en general tiene un arranque de temporada que lo tiene en los últimos puestos de la Premier League.

El salario de Jhon Arias Wolverhampton

Jhon Arias gana cerca de 4 millones de dólares al año en Inglaterra, curiosamente son cifras más bajas de lo que le ofrecían en Fluminense si renovaba. El colombiano fue por una oportunidad deportiva.

Jhon Arias – Colombia Foto: Getty.

Jhon Arias – Colombia Foto: Getty.

En resumen

  • Palmeiras contactó a Jhon Arias, crack de la Selección Colombia, para un traspaso.
  • El colombiano Arias no juega en el Wolverhampton y tiene ofertas de cuatro clubes de Brasil.
  • El precio de un traspaso definitivo de Jhon Arias ronda los 22 millones de euros.
Gustavo Dávila
