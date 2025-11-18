Es tendencia:
El insólito nuevo valor de mercado de Yerry Mina ¿tiene nivel para el Mundial?

Yerry Mina fue de los más criticados en la Selección de Colombia y su nivel se ve reflejado en su nuevo valor de mercado.

Por Gustavo Dávila

Los últimos amistosos de la Selección Colombia dejaron algunos jugadores señalados y empiezan a dejar dudas de cara al Mundial 2026. Uno de ellos es Yerry Mina quien viene decreciendo su rendimiento y esto se ve reflejado en su actual valor de mercado.

Según el portal especializado TransferMrkt, Yerry Mina tiene un costo de transferencia de apenas 3 millones de dólares. Esto es una reducción del 90% de lo que costó en su mejor momento.

En el Everton de Inglaterra, cuando lo ponía entre los mejores centrales del fútbol inglés, su costo era de 30 millones de euros. Esto fue hace siete años, cuando tuvo un irregular presente en el FC Barcelona.

Hoy juega en el modesto Cagliari de la Serie A de Italia, en la última doble fecha FIFA y en el amistoso contra Nueva Zelanda fue de los más criticados por los aficionados colombianos.

A sus 31 años debería estar ratificado en su mejor momento sin embargo ni en el Everton ni en la Fiorentina pudo repetir el nivel que le hizo valer su millonario traspaso desde el Palmeiras.

El tiempo de contrato de Yerry Mina con el Cagliari

Pese a las críticas por su rendimiento en Colombia, en el Cagliari de Italia es inamovible y fue renovado en mayo 2025 hasta la temporada 2028 demostrando la prioridad que tiene para el DT.

