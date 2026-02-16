Radamel Falcao estuvo de fiesta y reveló la gravedad de su nueva lesión en Millonarios

Una vez más, Radamel Falcao se lesionó en Millonarios. Cuando parecía que ‘El Tigre’ empezaba a conformar un ataque bastante peligroso con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, tuvo que salir en el entretiempo del partido ante Llaneros y ya reveló cuál es la gravedad de su lesión mientras estaba de fiesta.

Millonarios ganaba 1-0 en la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2026 y el descanso de medio tiempo empezaba a asomarse en el estadio El Campín. Sin embargo, el entretiempo no llegó con una buena noticia porque Radamel Falcao García arrancó en la búsqueda de un balón y se frenó de un momento a otro.

¿Qué le pasó a Falcao? Fue la pregunta de los más de 27.000 hinchas de Millonarios que estaban en El Campín. “Tanto Rodrigo (Contreras) como Radamel venían con una carguita, lo que acaba de contar Leo (Castro), de que jugamos muy seguido. No es excusa ni me estoy quejando, venían con una carga (…) Por suerte lo de Rodrigo es como una fatiga, una contractura. Lo sacamos por preocupación porque el equipo estaba bien y lo de Rada sí creo que es un poquito más (complicado)“, dijo el técnico Fabián Bustos.

Falcao estuvo de fiesta y reveló la gravedad de su nueva lesión en Millos

Falcao estuvo de fiesta celebrando su cumpleaños con varios jugadores de Millos como Llinás.

El periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, contó que estuvo en la fiesta de los 40 años de Radamel Falcao y allí ‘El Tigre’ le reveló la gravedad de su nueva lesión: “Un pinchacito, un pinchacito. Apenas sentí el dolor, frene”. Además, Cadavid agregó que, por la información que le contó el capitán de Millonarios, “no es una lesión grave, larga”.

Las lesiones de Radamel Falcao en Millonarios

Antes del pinchazo que lo sacó de la victoria 2-1 ante Llaneros, Falcao García había sufrido las siguientes tres lesiones con Millonarios en el fútbol de Colombia:

Fractura en el segundo metacarpiano de la mano derecha: agosto de 2024 – 30 días de incapacidad.

Desgarro muscular en el gemelo de la pierna derecha: semptiembre de 2024 – 56 días de incapacidad.

Lesión grado 2 en el recto femoral anterior de la pierna derecha: marzo de 2025 – 69 días.

